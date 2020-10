Lili Estefan se deja ver como toda una boxeadora por una buena causa

View this post on Instagram

Apoyando a los niños de Saint Jude , por favor aquellos que quieran se parte de esta buena causa DONAR thank you @divinedelicaciescakes for the delicious cake. Click the link in my bio to support It’s All About the Kids! See you Thursday, October 15th for the virtual event! Go Team Valls y @thalia Let's #SMASHcancer together. Thank you so much for your support!