Alarma por segundo adolescente muerto en dos días en Universidad Syracuse en Nueva York

Los alumnos tenían sólo 18 y 19 años: uno fue arrollado y del otro no se ha divulgado la causa del deceso

Un alumno de primer año de la Universidad Syracuse (NY) murió repentinamente el miércoles por la noche, horas después de que se reportara el fallecimiento de otro estudiante adolescente.

John “Jack” Lundin, nativo de Tuckahoe (NY), “falleció inesperadamente” el miércoles por la noche, dijo la decana de estudiantes Marianne Thomson en un comunicado, sin especificar cómo murió.

El adolescente de 18 años estudiaba periodismo en la Escuela de Comunicaciones Públicas de Newhouse y vivía en el campus de Flint Hall.

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sentido pésame a la familia, los amigos y los seres queridos de John”, añadió Thomson. Se trata de una universidad privada, 246 millas al norte de NYC.

La muerte de Lundin se produjo un día después de que otro estudiante de primer año, Trevor Pierce (19), fuera golpeado fatalmente por una plataforma mientras montaba su patineta cerca del campus, la noche del martes.

Pierce, un estudiante de filosofía política de New Hampshire, fue trasladado al Upstate University Hospital, pero no pudo ser salvado, reportó New York Post.

“Ésta es una semana especialmente difícil para nuestra comunidad, ya que lamentamos la pérdida de dos vidas jóvenes”, dijo Thomson. “Sepan que hay recursos y servicios disponibles para apoyar a nuestros estudiantes, profesores y personal durante este momento difícil”.

The Newhouse School family is saddened today. This morning we learned of the tragic death of one of our students, John “Jack” Lundin. Jack was a freshman from Tuckahoe, New York living in Flint Hall. (1/4) — Mark Lodato (@DeanMarkLodato) October 15, 2020