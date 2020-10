Conductora murió al estrellarse contra edificio en Queens: auto en llamas

Beverlee Jackson murió cuando su auto se estrelló contra un edificio en Queens (NYC) y estalló en llamas la noche del jueves.

Alrededor de las 11:50 p.m., FDNY recibió el informe del incendio de un automóvil en 11-05 44th Drive, cerca de 11th St, en Long Island City.

Los agentes que respondieron encontraron a la mujer de 58 años gravemente herida, inconsciente, tirada en el suelo fuera de su vehículo. Fue declarada muerta en la escena. La víctima residía en Brooklyn.

Una investigación adicional del Departamento de Policía de Nueva York determinó que Jackson conducía su Honda CRV a alta velocidad en dirección norte por la calle 11, cuando saltó la acera en la esquina noreste de la intersección antes de estrellarse contra el edificio.

La mujer fue arrojada del vehículo al impactar y quedó parcialmente inmovilizada debajo de la camioneta después de que giró, dijo la policía. Poco después, el vehículo estalló en llamas.

El edificio, sede de la empresa de impresión y señalización “Cosmos Communications”, fue declarado en condición segura, según NYPD, reportó LICPost.

