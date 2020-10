Auto cayó al agua con ancianos adentro tras choque triple en Nueva York

Una pareja de ancianos se llevó un gran susto y por partida doble ayer en Lindenhurst (Long Island, NY): luego de ser alcanzados por un vehículo que acabada de chocar con otro, cayeron al agua.

Buenos samaritanos y las autoridades lograron rescatar a Joseph Abitabile (78) y su esposa Delores (76) luego del angustioso incidente.

Todo comenzó cuando una camioneta Ford y un Subaru chocaron en Venetian Promenade y Montauk Highway en el condado Suffolk. Cuando el Subaru retrocedió después de ese primer accidente, chocó con el Mercury de los ancianos. Ese tercer vehículo se estrelló contra una cerca y cayó a un canal, dijo la policía.

Un video de la policía captó el momento de la zambullida, cerca de botes anclados. Cinco buenos samaritanos y dos oficiales del condado saltaron al agua para rescatar a la pareja.

La mujer fue hallada inconsciente. Un oficial de policía de Lake Success que estaba fuera de servicio le administró resucitación cardiopulmonar (CPR) y su pulso y respiración se restablecieron.

En total seis personas -la pareja, un buen samaritano, dos oficiales del condado de Suffolk y el conductor del Subaru- fueron llevadas a un hospital local en condición estable. El conductor del Ford no resultó herido, reportó Pix11.

Outstanding work by Suffolk PBA members who along with Good Samaritans jumped into a canal to save an elderly couple from a submerged vehicle. Off-duty Suffolk Officer John Tighe and on-duty Suffolk Officer Debra Gearon assisted with this harrowing rescue https://t.co/uxFEkQYkMo

HEROIC RESCUE: Three police officers and five good Samaritans are being hailed as heroes for rescuing a couple from a car submerged in a Long Island canal after a collision sent the vehicle careening into the water. https://t.co/5V9puc1b0j pic.twitter.com/Fy1u6O3kA1

— Eyewitness News (@ABC7NY) October 19, 2020