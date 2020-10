Edgar Berlanga, el “monstruo” del boxeo que sorprendió a Mike Tyson y quiere enfrentar a “Canelo” Álvarez

La joven promesa del boxeo, Edgar Berlanga, el fin de semana pasado volvió a finiquitar su compromiso con un nocaut en el primer round, con lo que acumuló 15 victorias de la misma forma, algo que llamó la atención del mismísimo Mike Tyson, quien le dedicó unas palabras a través de redes sociales.

Berlanga, un estadounidense nacido en Brooklyn, hijo de padres puertorriqueños, ratificó su condición de invicto en las preliminares de la función que protagonizaron Teófimo López y Vasyl Lomachenko el sábado pasado, cuando derrotó muy a su estilo a Jorge Pedraza y recibió los elogios de Iron Mike.

“Berlanga lució sensacional esta noche. Estará en su mejor momento cuando pueda noquear a un tipo así en el décimo asalto como lo hizo en el primero”, escribió el legendario boxeador en su cuenta oficial de Twitter.

Berlanga looked sensational tonight but he will be at his best when he can knock a guy out like that in the 10th round like he did in the 1st round #LomavsLopez

