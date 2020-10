Madre de Alabama muere después de ser atacada por cinco perros

Una mujer de Alabama falleció al ser víctima de una jauría de perros.

Ruthie Mae Brown, de 36 años y madre de cuatro, fue atacada el lunes a las 2:00 pm.m. en Nauvoo. La mujer caminaba por una vía.

Relacionado: Adolescente se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada por 2 perros pitbull

Autoridades la encontraron muerta cuando llegaron a la escena. El juez de inspección dijo que la causa de la muerte fue traumatismo severo por ataque de perro.

Ruthie Mae Brown Biography Ruthie Mae Brown Wiki

According to police, Ruthie Mae Brown was attacked while walking on the Nauvo highway

Alabama officials confirm that the mother of four died on Monday https://t.co/2kQsw1lFWy pic.twitter.com/MVYsJ4fr7L

— wiki fox news (@fox_wiki) October 20, 2020