“No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al fútbol”: Gonzalo Higuaín confiesa por qué cambió a la Juventus por el Inter de Miami

El delantero argentino reveló que ya no le gustaba la presión de jugar en la Serie A

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El exjugador de la Juventus, Gonzalo Higuaín, quien fichó por el Inter de Miami en el pasado mercado de verano, relató por qué tomó esa decisión que a varios sorprendió.

En una entrevista con CBS Sports, “El Pipita” se sinceró y declaró que en Italia ya no era feliz, en parte por la presión que le acarreaba jugar en la Serie A, donde dejó de disfrutar los entrenamientos y los partidos.

“Se me había ido el amor por el fútbol en este ultimo tiempo. Ya sea por las exigencias a nivel mediático tan fuertes que conlleva jugar en la élite y tener que estar partido a partido demostrando cosas que hice a lo largo de mi carrera. En este ultimo tiempo la estuve pasando más mal que bien (en la Juventus). No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al fútbol. Había perdido esa motivación, esas ganas de seguir jugando y esta liga (MLS) podía volver a darme ese plus”, explicó al programa “¡Qué Golazo” de la cadena.

“Era una demostración constante, día a día, de un jugador que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera y bueno… llevo un mes y pico y me siento relajado y feliz”, agregó.

🗣 Gonzalo Higuaín en una entrevista en la 'CBS': "En Europa había perdido la alegría de jugar. Quería sentirme como un niño y alejarme del fútbol de élite a nivel mediático. No tienes tiempo allí para divertirte. En Europa hay que demostrar algo en cada partido, y lo he hecho". pic.twitter.com/Jhd5C1Bs3D — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 20, 2020

El delantero argentino, quien ya se estrenó en su nuevo equipo con un golazo frente a los New York Red Bulls, también contó porque eligió la MLS sobre otras ligas del mundo en las que pudo tener menos presión.

😱 OMG GONZALO HIGUAIN! 😱 Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2020

“Siempre me dio curiosidad venir a esta liga (…) Vi muchos delanteros de gran nivel venir para acá a divertirse y a competir (…) Me pareció un campeonato interesante para probar, para cambiar de aires, para bajar un poco lo que es la presión mediática a nivel mundial después de muchos años. Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al fútbol. Creo que el Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo creció mucho y me siento feliz de estar acá”, finalizó.