Nuevo mapa MTA ubica en tiempo real los trenes del Metro de Nueva York para viajar mejor

Millones de usuarios del Metro de Nueva York podrán activar el nuevo mapa en línea “en vivo” que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) presentó ayer para monitorear la ubicación de los trenes en tiempo real y que además ajusta las líneas para reflejar los cambios en el servicio.

“La gente ya no tendrá que descifrar una variedad de letreros en la estación; puede planificar su viaje desde la palma de su mano”, dijo la presidenta interina de NYC Transit, Sarah Feinberg, en una conferencia de prensa.

El mapa, disponible gratis en computadoras de escritorio y celulares en map.mta.info y a través de la aplicación MyMTA, moderniza el mapa “estático” actual de 1979.

Además de los rectángulos grises que representan los trenes que se mueven a lo largo de los rieles, los pasajeros podrán ver los cambios de servicio, por lo que si, por ejemplo, el tren E está temporalmente corriendo en la línea F, el mapa lo mostrará.

Los usuarios también pueden navegar entre mapas de días laborables, noches y fines de semana para planificar sus viajes con anticipación.

La psicóloga Arline Bronzaft, que ayudó a crear y probar el mapa de 1979, elogió a la MTA por sintetizar lo que antes era información dispar.

“Lo bueno de esto es que combina las estaciones de Metro reales con la posibilidad de tomar un tren en particular en un momento específico. Eso siempre ha sido un problema. En el mapa antiguo, tenías que mirar una gran cantidad de información”, reconoció Bronzaft al New York Post.

