Javier Aguirre no volverá a la Liga MX, pero sí iría a la MLS

Javier Aguirre, el exentrenador del Leganés, ya piensa en su futuro y descartó volver a dirigir en México, pero no le cerró las puertas a la MLS.

El estratega mexicano reveló en una entrevista que brindó a ESPN que su próximo empleo podría estar en Estados Unidos o Japón y que le seduce la idea de trabajar en la MLS.

“Me atrae la MLS. Sí, he estado en contacto. Tengo un par de personas en Estados Unidos y hubo posibilidades y mi nombre estaba ahí. Decidieron otras opciones, pero en Japón y Estados Unidos mi nombre está”, comentó.

Caso contrario es el de la Liga MX, donde “El Vasco” no trabajaría, ya que desconoce la actualidad del fútbol de su país.

“Sí, mi decisión está firme (de no regresar). Son etapas. No me siento capacitado hoy. Veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco a los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la liga. Para ir e igual no ayudar al que me contrata y en el campo comenzar a familiarizarme con los rivales, los árbitros”, explicó.

¡Javier Aguirre no dirigirá en México, pero sí en la @MLS 😱 ! 😎El DT aseguró que le atrae la liga estadounidense, por que allá si respetan los proyectos 🗣"A Almeyda en cuatro goleadas le hicieron 23 goles, en México es impensable. Nos acabamos al entrenador en dos segundos pic.twitter.com/MksxNdg1hX — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 22, 2020

Sin embargo, enfatizó que hay un puesto que sí ocuparía en México, el de comentarista, sobre todo si es durante un Mundial.

“Si veo que pasa un tiempo y no me llama nadie, comenzaría a tocar puertas en instituciones para ver en qué campo les puedo ayudar o incluso en los medios de comunicación. Es bonito ir a un mundial y comentar partidos, compartir experiencias”, sentenció.