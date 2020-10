Lorena Herrera: “Me veo como la mujer más tóxica”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lorena Herrera asegura que no es una mujer tóxica o que se involucre en relaciones de este tipo; prueba de ello es que mantiene una relación estable con su esposo, Roberto Assad, desde hace 17 años.

“Me veo físicamente como la mujer más tóxica, pero no considero ser nada tóxica, no he sido de relaciones tóxicas, al menos de mi parte no.

“Sí he tenido una relación por ahí más o menos tóxica, pero no mucho. Tengo una relación con mi marido desde hace 17 años, que de tóxica no tiene nada, todo lo contrario, trato de trabajar en esa parte interior de uno para no tener una vida tóxica”.

La actriz finalmente pudo grabar el video del tema “Tóxica” con Markos D1, pues la tuvieron que suspender porque ella se enfermó de neumonía.

“Me dio como cara de tóxica, cuerpo de tóxica y pues sí estuve muy tóxica el día que lo íbamos a grabar, tan tóxica que le dije “estoy tan tóxica que mejor lo suspendemos”, y movimos la grabación porque estaba yo muy tóxica”.

Además, Lorena aclara que no tuvo Covid-19.

“La verdad es que no soy de esas personas que me importe mucho lo que digan, lo que piensen los demás, no.

“Yo estoy diciendo lo que me ocurrió, pero si quieren pensar que me dio Covid, pues está bien. Al final de cuentas todo mundo se está enfermando de eso, no le vería ni un por qué o para qué esconder que te dio algo”.

