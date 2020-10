Melina León llamó a su hijo para despedirse porque pensó que iba a morir

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Uno piensa que se va a morir, uno ve tantos casos de personas que han muerto y yo no quiero morir, yo quiero vivir muchos años…”. Así Melina León definió la pesadilla que vivió mientras estuvo hospitalizada después de haber sido diagnosticada de COVID-19.

La cantante, ya en la casa en la que la hospeda Univision por su participación en ‘Tu Cara Me Suena’, habló por primera vez con ‘Despierta América’, después de haber sido dada de alta del hospital para que siga el tratamiento en su casa.

Melina le relató al doctor Juan Rivera y Alan Tacher los momentos difíciles que vivió, en especial cuando fue ingresada a emergencia y le dijeron que por los valores que daba su sangre debían hacerle un estudio para ver su tenía un coágulo en un pulmón.

“Gracias a Dios me siento súper bien, con mucho ánimo. Antes de caer en el COVID estaba un poco decaída de ánimo, porque estaba viviendo aquí en Miami, sin mi familia y me estaba afectando… No tenía muchas ganas de comer, de hacer ejercicio, estaba más vulnerable…”, comenzó explicando Melina a quien en verdad se la vio mucho más recuperada.

La cantante contó que tuvo todos los síntomas, pero que jamás perdió ni el olfato, ni el gusto, y que aunque en la segunda gala de ‘Tu Cara Me Suena’ participó porque tenía dos test que habían dado negativo, su cuerpo le decía otra cosa: le faltaba el aire y se sentía muy mal.

La confirmación le llegó al día siguiente de interpretar a Alejandra Guzmán, cuando le dieron la noticia de que el último test le había dado positivo. Fue ahí que una de las coach le habló del oxímetro, algo que ella no sabía que existía y le hicieron llegar uno para que se tomara el oxígeno en sangre.

“En un momento me quedé dormida y me desperté sin aire, cuando me lo tomo estaba en 86, así que llamé al cardiólogo, Luis Ortiz, porque estaba como asustada. Me comenzaron a dar ataques de pánico, ansiedad, yo sufría de eso y me empezó de nuevo con esto. Me dijo que respire, subió a 100”, explicó Melina que cada vez se iba emocionando más durante relato.

Pese a que se estaba nivelando, era tanta la variación que el doctor que pidió que se vistiera y se fuera a la emergencia del hospital que él la estaría esperando.

“Esa fue la parte más difícil porque uno piensa que se va a morir, uno ve tantos casos de personas que han muerto y yo no quiero morir, yo quiero vivir muchos años”, confesó de los pensamientos que tuvo en la que define la peor hora que vivió en este período.

“Cuando estaban haciéndome la prueba de sangre, el enfermero viene al rato y me dice: ‘te tengo que llevar rápido a hacerte un CT’, saliste alta en una de las pruebas y necesitamos descartar que tengas un coágulo en el pulmón’… Yo pensé enseguida: coágulo en un pulmón, voy a tener una embolia, me voy a morir, así que llamé a mi hijo, le dije lo que estaba pasando, le dije que si me moría que yo lo amaba, pensé lo peor”, explicó Melina ya no pudiendo contener el llanto pues dijo que en verdad se encomendó a Dios.

“Oré porque soy cristiana y muy creyente, le dije: ‘bueno papá Dios, es lo que tú digas, pero yo no me quiero morir, quiero seguir viviendo’… Cuando llega el doctor me dice tranquila que es una neumonía y gracias a Dios me tranquilicé”, en ese momento ya Melina estaba lista para darle batalla a la enfermedad.

Así fue como en 4 días y luego de cuatro tratamientos del mismo que le dieron al presidente Donald Trump pudo mejorar y recibir el alta.

Recordemos que Melina León es una de las cuatro celebridades de ‘Tu Cara Me Suena’ contagiadas con coronavirus. Primero fue Llane, que fue a quien le dio más leve, luego de la cantante, cayó Sandra Echeverría y la última fue Chantal Andere, por lo que Univision decidió suspender el reality por el momento.