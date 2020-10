Duelazos entre argentinos y brasileños: El sorteo de la Copa Libertadores definió partidos muy atractivos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este viernes se realizó el sorteo que definió el futuro de los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores, donde destacan tres duelos que enfrentarán a equipos brasileños contra argentinos.

Boca Juniors, River Plate y Racing Club son los tres equipos de Argentina que clasificaron a esta instancia del torneo y todos ellos se disputarán su pase a cuartos de final contra equipos brasileños: Internacional, Atlético Paranaense y Flamengo, respectivamente.

Los cinco duelos que complementan la siguiente fase de la competición de Conmebol son: Guaraní vs. Gremio, Liga Deportiva Universitaria de Quito vs. Santos, Palmeiras vs. Delfín, Independiente del Valle vs. Nacional y Libertad vs. Wilstermann.

🤩 ¡Los partidos de octavos de final de la #Libertadores 2020! 📅 Los encuentros de ida serán la semana del 24/11 y las revanchas la semana del 1/12. 🤔 ¿Cuál es el cruce más difícil? pic.twitter.com/odsMNwmK10 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2020

Uno de los atractivos adicionales que dejó el sorteo es que los cruces dejan abierta la posibilidad de que River Plate y Boca Juniors se vean las caras en la final si ambos consiguen llegar hasta esa instancia.

Los duelos de ida de los octavos se llevarán a cabo la última semana de noviembre y los de vuelta se disputarán durante la primera semana de diciembre.