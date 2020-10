Niña de 14 años gana $25,000 por hacer un descubrimiento que podría ayudar a encontrar una cura para el COVID-19

En este momento, los científicos de todo el mundo están haciendo su mayor esfuerzo para encontrar una cura para el coronavirus, y una niña se está destacando de entre todos ellos.

Anika Chebrolu, una chica de 14 años de Frisco, Texas, acaba de ganar el concurso 2020 3M Young Scientist Challenge, el cual incluye un premio de $25,000 dólares, y todo por un descubrimiento que podría ayudar a desarrollar una terapia para el Covid-19, según se informó en CNN.

As scientists around the world race to find a treatment for the #coronavirus, a 14-year-old girl among them stands out.

Anika Chebrolu's discovery could provide a potential therapy to #COVID19. 👏👏 #WomenInScience via @CNN https://t.co/mouVOoH5Kx

— UN Women (@UN_Women) October 22, 2020