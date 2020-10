Prisionero escapó mientras NYPD lo sacaba del hospital en Harlem

La policía de Nueva York está buscando a Nathan Burwell, un prisionero que escapó de la custodia en Harlem ayer por la mañana, aún teniendo las manos esposadas a la espalda y grilletes en las piernas, describió Fox News.

Los oficiales llevaban al sospechoso a una patrulla cerca de West 137th Street y Lenox Avenue justo antes de las 10 a.m. cuando se escapó, dijeron las autoridades.

Burwell estaba siendo trasladado del Hospital Harlem a la comisaría cuando se alejó de los oficiales y corrió hacia el oeste por la calle 135, reportó Pix11.

La policía describió a Burwell como un hombre de 25 años que mide alrededor de 5’11 y pesa 155 libras. No estaba claro por qué lo habían arrestado ni qué condujo a su hospitalización.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

The NYPD was searching for a prisoner who escaped from police custody as he was being transferred from a hospital to a precinct in Harlem.​ https://t.co/M0yk93LMhx

— Fox5NY (@fox5ny) October 22, 2020