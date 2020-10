Auto BMW voló de la calle superior y aterrizó junto a pista de tren en Nueva York

Pasajeros que esperaban el tren fueron testigos de una imagen que tardarán en olvidar, cuando ayer vieron un auto BMW volar desde la calle superior, romper la cerca de alambre de seguridad y caer unos 20 pies, estrellándose junto a las vías de la línea Metro-North, en Nueva York.

Ningún tren pasaba por la estación de Pleasantville cuando el vehículo se estrelló a pocos metros de las vías alrededor de las 12 p.m, suspendiendo el servicio entre North White Plains y Mount Kisco durante casi 30 minutos, mientras se retiraba el auto, dijeron las autoridades de tránsito.

La policía y testigos dijeron que el incidente comenzó en la cercana intersección de Memorial Plaza y Manville Road. El conductor del BMW chocó por detrás a una camioneta y luego contra dos autos estacionados antes de atravesar la cerca.

La policía de Pleasantville reportó que el conductor de 20 años sufrió una “emergencia médica” detrás del vehículo antes del triple choque. Milagrosamente sólo sufrió heridas leves y no hubo más lesionados.

John Morra conducía la camioneta golpeada por detrás. “Un auto chocó contra mí y me empujó hacia la intersección y en ese momento no me di cuenta de que estaba enganchado a mi camioneta”, detalló Morra. Agregó a NBC News que se siente afortunado de que ni él ni nadie más haya resultado gravemente herido.

Metro-North tracks were closed for a brief time Friday after a BMW sedan plunged 20 feet off a parking lot at the Pleasantville station. https://t.co/rWcj9eEpzU

