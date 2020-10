Histórico: Sergiño Dest, primer estadounidense en jugar el Clásico de España

El lateral derecho Sergiño Dest disputó sus primeros 90 minutos de un Clásico de España. El futbolista ingresó como titular en el esquema de Ronald Koeman y disputó el encuentro completo.

De esta manera, se convirtió en el primer estadounidense en participar en el duelo más importante de La Liga, tras 120 años de celebrarse, y no lo hizo nada mal, de hecho estuvo muy cerca de sumar su primera asistencia.

Corría el minuto 19 cuando envió una diagonal al área que recibió Lionel Messi, quien disparó, pero su remate se estrelló en el poste.

🗣️ Sergiño Dest: "It's my first clasico, it's a nice game to play! It's just too bad that we lost the game." pic.twitter.com/wfGlNUeIHl

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 24, 2020