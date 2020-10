Joven se defendió a mordiscos de ladrón de celular a plena luz en Nueva York

Un joven fue presuntamente atacado por una familia de tres ladrones ayer en El Bronx (NYC) y se defendió mordiendo una de las orejas de sus atacantes, dijeron fuentes policiales.

La víctima de 24 años fue atacada por el trío -una madre, su esposo y su hijo- e intentó recuperar su teléfono en las afueras de 2387 Creston Avenue en Fordham Heights, alrededor de las 12:30 p.m.

La madre golpeó repetidamente al hombre con un bastón, mientras que su esposo e hijo lo atacaban con un trozo de madera, dijeron las fuentes.

En algún momento, la víctima le mordió la oreja a uno de ellos y le dijo a la policía que el acto desesperado fue hecho en defensa propia.

El agredido no identificado fue llevado al Hospital St. Barnabas con hematomas e hinchazón, reportó New York Post.

No hubo reporte sobre el estado de salud de los tres sospechosos, porque seguían prófugos anoche, dijo la policía de Nueva York. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Law abiding ambushed victim bites off ear of one of his attackers in the Bronx NYC https://t.co/73Uufx6Hyf via @nypmetro pic.twitter.com/F2vyiCx6Zp

— Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) October 24, 2020