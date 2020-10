Cuándo enviará IRS el nuevo cheque de estímulo

Esto parece el cuento de nunca acabar sobre las negociaciones en Washington, D.C., por un nuevo paquete de ayuda económica contra coronavirus, pues aunque hay avances, no hay una fecha específica para la aprobación de la ley que incluiría los $1,200 de ayuda por persona.

Dados los reportes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), y del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es posible que esta semana haya un acuerdo, pero difícilmente será aprobado en el Congreso, debido a que son los días previos a las elecciones y varios representantes y senadores enfrentan batallas de reelección.

“Creo que ya casi llegamos”, dijo Pelosi el jueves pasado, aunado a que el viernes su vocero, Drew Hammill –tras nuevas reuniones– adelantó que hay avances importantes, pero la demócrata y Mnuchin se reunirán nuevamente a partir del lunes.

The Speaker remains hopeful that an agreement with the White House can be reached soon. As part of the negotiations, committee chairs have made some headway. Committees and staff will continue to work through the weekend. (1/2)

