FOTO: La imagen de Trump que refuerza la teoría de la “falsa Melania”

En los viajes que realizó este fin de semana, el presidente Donald Trump estuvo acompañado de la primera dama Melania Trump… o al menos eso se cree.

Una imagen que circula en Twitter y otras redes sociales muestra a una Primera Dama que se parece a la exmodelo, pero usuarios creen que no es ella.

“Siempre he sido escéptico de la teoría de la ‘falsa Melania’. Dicho eso. Esta no es Melania”, escribió el productor Tony Atamanuik, quien compartió una fotografía del guionista Zack Bornstein, quien dijo que lo único que extrañaría de la actual administración es el “intercambio de Melanias”.

“¿Alguien ha verificado a la “real” Melania?”, cuestionó la activista Stephanie Block.

En marzo de 2019, luego de especulaciones sobre la teoría de una “falsa Melania” el presidente Donald Trump se vio obligado a pronunciarse.

“Las Fake News crearon fotos de Melania y luego propusieron teorías de conspiración de que en realidad no era ella a mi lado en Alabama y otros lugares”, escribió Trump en Twitter. “¡Sólo se están volviendo más locos con el tiempo!”

Esta vez la supuesta Melania realmente no se parece a ella.

“No creo que hubiera elegido a esta mujer para hacer de la prima eslovena de Melania, y mucho menos de la propia Melania”, consideró el guinista Bryan Behar.