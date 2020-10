Jefe de Gabinete de Trump: “No vamos a controlar la pandemia”

Al momento de defender las giras del vicepresidente Mike Pence en medio de la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que no se harán esfuerzos “para controlar la pandemia”.

En una entrevista en CNN, el funcionario consideró que el vicepresidente es una “persona esencial” y mantendrá su recorrido en el país, a pesar de que cinco de sus colaboradores dieron positivo a COVID-19.

La pautas de los CDC exigen que las personas que han estado expuestas al virus, es decir con gente cercana que dio positivo a COVID-19, deberán permanecer en casa al menos 14 días. No es el caso de Pence, a quien Meadows justificó.

En la entrevista con Jack Tapper, el funcionario descartó que se pudiera controlar la pandemia, pero la Administración Trump buscaría terapias y lograr una vacuna.

“No vamos a controlar la pandemia. Vamos a controlar el hecho de que tengamos vacunas, terapias y otras áreas de mitigación”, expresó. “Porque es un virus contagioso como la gripe”.

Tappers argumentó que el vicepresidente Pence recorre el país sin que haya suficiente cuidado en sus mítines para contener la pandemia.

“Permítanme decirles esto. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengamos los factores de mitigación adecuados, ya sean terapias, vacunas o tratamientos, para asegurarnos de que las personas no mueran a causa de esto. Pero sugerir que van a poner en cuarentena a todo Estados Unidos”, expresó.

Mark Meadows: “We’re not going to control the pandemic, we are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics and other mitigations.”

Jake Tapper: “Why aren’t we going to get control of the pandemic?”

Meadows: “Because it is a contagious virus” #CNNSOTU pic.twitter.com/1ahyatu6co

