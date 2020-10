“Me querían sacar el vientre”, habla sobreviviente de abuso médico en centro de ICE en Georgia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una mexicana asegura que su deportación fue acelerada para evitar que contara que hubo un plan para retirarle el útero sin consentimiento mientras retenida en un Centro de Detención de ICE en Irwin, Georgia.

Jaromy Floriano Navarro habló el lunes en el programa Democracy Now! desde Aguascalientes. La mujer fue deportada el 16 de septiembre, días después de que rechazara una histerectomía, y cuando una enfermera denunció que se estaba llevando a cabo esta práctica en el Centro de Detención.

Floriano Navarro, que estaba en el Centro de Detención desde octubre de 2019 dijo que visitó la oficina del doctor Mahendra Amin en la Cárcel del Condado de Irwin luego de sentir unos fuertes cólicos. La mujer también tenía una infección vaginal.

De acuerdo con el testimonio, el diagnóstico del doctor Amin fue que tenía un quiste y que por tal motivo debía ser operada.

“Tenía mucho miedo. No sabía qué era un quiste ni cómo se formaba. No me explicó nada de lo anterior. No le importaba. Solo quería hacer la cirugía”, dijo la mujer.

El médico le dio medicina para el dolor y le aplicó una inyección anticonceptiva Depo-Provera, bajo el argumento de que le ayudaría con el quiste. Floriano Navarro tuvo un sangrado vaginal por un mes. La inmigrante dijo que la siguieron llevando donde Amin hasta julio. En todas las visitas le dijo que debía someterse a una cirugía, aunque sin explicar de qué trataba.

La mujer iba a ser operada el 31 de julio, sin tener claro en que consistía el asunto, pero una prueba de COVID-19 mostraba que tenía los anticuerpos de la enfermedad por lo que la cirugía fue aplazada para el 14 de agosto. Floriano Navarro había perdido el plazo para su apelación para ese entonces.

La inmigrante se negó al procedimiento cuando llegó la fecha de la cirugía ya que entendía de qué se trataba.

“Me querían sacar el vientre”, dijo Floriano Navarro, quien volvió a ver al doctor Amin un día antes de ser deportada. “Estaba enojado. Me dijo ‘¿Por qué no te operaron? ¿Quién te dijo que dijeras que no?’, le respondí ‘¿Disculpe? Eso era un malentendido. ¿Cómo se suponía que iba a decir que sí? No me voy a someter a una cirugía de la que no tengo conocimiento‘”.

En el mismo programa, el congresista demócrata por Nueva York Adriano Espaillat insistió en que se haga una investigación exhaustiva para conocer si las histerectomías son un asunto sistémico en ICE.

Floriano Navarro aspira a regresar a Estados Unidos, el país donde creció.