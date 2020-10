Acusan a jugador de los Cardinals de hacer señas obscenas a simpatizantes de Donald Trump

DeAndre Hopkins, el jugador de los Arizona Cardinals se encontró a la caravana pro-Trump que desfiló en apoyo del presidente el domingo pasado en Phoenix, algo que al parecer no fue de su agrado, ya que algunos simpatizantes del presidente lo acusaron de hacerles señas obscenas.

Horas antes de la destacada actuación que tuvo en el partido contra los Seattle Seahawks, en el que acumuló 10 recepciones para 103 yardas y un touchdown en el sorpresivo triunfo de su equipo 37-34 en casa, fue denunciado por los integrantes de la caravana de hacer señas obscenas y de poner en peligro la vida de los demás, supuestamente, por conducir de manera inapropiada.

“Mi hijo de 8 años estaba en uno de los autos sobre los que te metías bruscamente mientras interrumpías el PHX Trump Train e intentabas provocar un accidente”, escribió en Twitter el usuario Richard Williams, quien compartió una imagen de Hopkins con las manos levantadas en su convertible y mostrando el dedo medio de cada una. “Eres un pedazo de basura, Haz tus declaraciones políticas, pero pusiste a personas en riesgo hoy”, complementó el usuario.

@DeAndreHopkins My 8 yr old son was in one of the cars you were swerving in and out of as you were disrupting the PHX Trump Train drive and trying to cause an accident. You're a piece of trash. Make your political statements, but you out people at risk today. @espn @AZCardinals pic.twitter.com/7tAuuyM5Or

