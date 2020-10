FOTOS: Unas 20 millones de personas en EEUU bajo nieve y clima invernal en octubre

Hasta este martes, la tormenta invernal Billy seguirá dejando nieve y hielo peligroso desde el sur de las Montañas Rocosas hasta las llanuras del sur (Southern Plains), según los pronósticos de The Weather Channel.

Aunque los efectos de este sistema de “invierno temprano” se sienten hoy desde New Mexico hasta Southern Plains, el mayor impacto se registra en Oklahoma.

La acumulación de nieve ha provocado daños en árboles y en las líneas de electricidad en zonas del centro y suroeste de ese estado desde ayer. Más de 170,000 viviendas y negocios no contaban con el servicio eléctrica para la mañana de este martes, según poweroutage.us.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal desde New Mexico hasta Southern Plains, incluyendo partes de West Texas y Oklahoma. Mientras que una advertencia de hielo se mantiene en efecto para partes del noroeste y West Texas hasta el suroeste, centro y el norte de Oklahoma, incluyendo Oklahoma City.

Los meteorólogos de CNN estimaron que al menos 20 millones de residentes se encuentran bajo avisos o advertencias de clima invernal. El reporte de la cadena indica que el sistema produciría hasta 6 pulgadas de nieve en New Mexico y partes de Southern Plains hasta este martes y horas tempranas del miércoles.

La tormenta comenzará a debilitarse mañana, pero la nieve y el hielo seguirán complicando el escenario en partes de New Mexico, Texas Panhandle, el oeste de Oklahoma y el suroeste de Kansas. Algunas áreas como el centro de Oklahoma y Oklahoma City, pasarán de la nieve a la lluvia.

