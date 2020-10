Taco Bell dará tacos GRATIS el día de hoy

Hoy miércoles, en todo Estados Unidos, Taco Bell dará tacos gratis. Esto es como parte de la promoción de la empresa llamada “Steal a Base, Steal a Taco”, en donde se comprometió a dar la comida sin ningún costo por cada base que se robaran durante la Serie Mundial 2020.

Our Taco Hero has stolen a base. Now, America, you get to steal a free Doritos Locos Tacos. Steal yours 10/28.

— Taco Bell (@tacobell) October 21, 2020