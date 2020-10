Hombre de El Bronx cae en un nido de ratas por culpa de un hueco en la acera

Un hombre de El Bronx vivió una experiencia abominable luego de caer en un sumidero de una acera.

El hecho ocurrió el sábado en Belmont cuando Leonard Shoulders, de 33 años, cayó en el hoyo en su camino a un paradero de autobús. Desplomarse entre 12 y 15 pies no sería el fin del accidente ya que el sujeto cayó sobre un nido de ratas.

“Las ratas estaban trepando su cuerpo”, dijo Greg White, hermano de Shoulders a CBS New York. “No quería gritar porque tenía miedo que las ratas entraran a su boca”.

