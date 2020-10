La triste foto de un chef desolado tras quiebra de su restaurante por la pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La pandemia del coronavirus no solo ha dejado pérdidas humanas irrecuperables, también, en términos de economía, millones de personas en el mundo entero han visto quebrar sus negocios con el paso de los meses, esos que en su momento eran el sustento de su casa y que hoy no pueden permanecer abiertos ante la falta de clientes.

Justamente, en Facebook, se volvió viral un post compartido por una mujer italiana llanada Elena Tonon, quien hace unos días le tomó a su padre, un chef llamado Giuseppe Beppo, completamente desolado al ver su restaurante sin comensales y por ende, su negocio en la quiebra.

“Este es mi padre. Un hombre que se hizo de la nada, de la pobreza de una familia de aparceros. Una familia numerosa donde las mujeres decían que no tenían hambre solo para dejarle la comida para sus hijos. Gente humilde, sin tantos adornos en la cabeza”, escribió Elena en la publicación.

“Gente que salió de Italia joven, lejos de la familia, hacia Alemania donde decidió aprender un oficio y traer de vuelta sus conocimientos adquiridos aquí a Italia. Porque cuando amas un país luego vuelves”, continuó.

“Ahí está inmóvil el Beppo, sentado, pensativo después de descubrir que tal vez debemos cerrar nuestro negocio a las 6 de la tarde y ni siquiera debemos abrir los domingos, día de recaudación asegurado para un negocio como el nuestro”, agregó.

“‘Este es el golpe final’, me dijo. Lo siento, pero no me apunto. A la gente como yo, la que tiene un poco de sensibilidad, se les rompe el corazón. No somos gente que anda diciendo que el COVID no existe, somos gente que siempre ha tenido dignidad. Y la queremos de vuelta. ¡Lo lograremos, papá!”, finalizó en su mensaje.

Su post pronto se volvió viral debido a que muchos se compadecieron de este chef y su historia de vida y cómo supo salir adelante y convertirse en un hombre de bien, por lo que no dudaron en enviarle mensajes de ánimo para que no decaiga, a pesar de la difícil situación por la que atravesamos.

Su hija Elena agradeció todas las muestras de cariño hacia su padre y aseguró que continuarán luchando para mantenerse de pie.