Abre lata de sopa de “Los Cazafantasmas” y sorprende a todos con lo que encontró al interior

Seguramente te ha pasado que al abrir tu alacena encuentras algunas latas de conserva que nunca pensaste que estuvieran ahí y cuya fecha de caducidad puede que marque que esos alimentos vencieron hace muchos, pero muchos años.

Hay gente que es muy aficionada a conservar alimentos en lata durante un largo tiempo para luego descubrir lo que hay en su interior y compartir el hallazgo con todo el mundo a través de Internet.

Justamente ese es el caso de un tuitero de Nueva York llamado Matt, pero que en la red se identifica como “Dinosaur Dracula”, y al cual le gusta analizar productos, como dulces y juguetes de las décadas de los 80 y 90, y quien en esta ocasión encontró una lata intacta de sopa Heinz de una edición especial de “Los Cazafantasmas”, la cual data de 1992.

Como puede verse en el video que compartió esta persona en Twitter, la lata logró conservarse en muy buen estado, con la etiqueta prácticamente intacta; aunque mirándola a detalle, notó unas manchas negras, lo cual lo llevó a querer ver cómo lucía el producto en su interior.

Okay. This is a sealed can of Heinz Real Ghostbusters Pasta from 1992.

It's nothing but trouble.

If this gets 3000 retweets, I will open it and show you what's inside. pic.twitter.com/kCAW6eJ5GL

— Dinosaur Dracula 🦖🧛‍♂️ (@DinosaurDracula) October 27, 2020