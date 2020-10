Conductor hispano intentó secuestrar a una niña en Queens

Frank Ayala fue detenido por NYPD como sospechoso de atraer a una niña de 11 años a su vehículo en Queens (NYC).

Ayala, de 28 años, fue puesto bajo custodia y enfrenta cargos de acoso y actuar de manera perjudicial para un menor de edad, dijeron las autoridades.

Supuestamente Ayala siguió a la niña de 11 años por las cercanías de 103rd Street y Strong Avenue en Corona poco antes de las 8:30 a.m. del lunes y luego intentó atraerla a un automóvil donde tenía la intención de agredirla. Pero la joven huyó de la escena, dijo la policía. Ayer Ayala fue procesado en la comisaría 110, destacó Pix11.

NYPD arrests 28 year old Frank Ayala in connection with attempted luring of a 11 year old girl in Queens. https://t.co/BqbU6y0CBj

— The Tornado News (@TheTornadoNews) October 29, 2020