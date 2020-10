Adiós a Sean Connery, el ganador del Oscar que apoyó al Barcelona

El galardonado actor Sean Connery falleció este sábado a los 90 años de edad. Por ello recordamos el día que piso el césped del Camp Nou, mismo en el que reveló su apoyo al Barcelona, “el mejor equipo”.

Connery, quien para muchos fue el actor que mejor interpretó a James Bond en el cine, se rindió ante el equipo blaugrana y su estadio una tarde de noviembre del 2005, cuando realizó el saque inicial en el duelo “Match for Peace”, que recaudó fondos para incentivar la paz entre Israel y Palestina.

“El Camp Nou es enorme, inmenso, y desde el césped es aún más impresionante. Hoy por el Barça es en cuanto a juego y espectáculo futbolístico el mejor equipo, seguro que hará un gran papel en la Champions League”, dijo Connery en algo que fue una premonición, ya que el conjunto terminó coronándose en el torneo europeo esa temporada.

Aquel día el actor posó para la prensa junto a Ronaldinho, el capitán del equipo y recibió de manos de la directiva un jersey de edición especial, con su apellido grabado y el número 007 en el dorsal.

EL FC BARCELONA LAMENTÓ EL DECESO

En sus redes sociales, el conjunto catalán envió sus condolencias mediante un mensaje que publicaron en Twitter.

“Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Sean Connery, que nos visitó en el Camp Nou en 2005. Descanse en paz”, se lee en el comunicado del equipo.

Our deepest condolences on the passing of Sean Connery, who visited us at Camp Nou in 2005. Rest in peace. pic.twitter.com/91UwkJlMF1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2020