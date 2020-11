El voto latino de primera vez prefiere a Joe Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jessica, Claudia, Norma y Juliana viven en distintas regiones de los Estados Unidos, dos de ellas recién cumplieron los 18 años y las otras dos lograron uno de sus mayores sueños, su certificado de naturalización. Todas tienen algo en común: votarán por primera vez y lo hararán en una de las elecciones más complicadas de los últimos años.

Cada mes, la comunidad latina suma a 75,000 votantes elegibles, debido a que cada 30 segundos uno de sus miembros cumple 18 años, según un análisis de The World con base en datos de la Oficina del Censo. Para este año, 3.6 millones de jóvenes llegaron a la edad para participar en la elección. La mayoría, el 56%, respalda al demócrata Joe Biden, según la Harvard Youth Poll de este otoño.

En otro grupo se encuentran los ciudadanos naturalizados que podrán votar por primera vez, los cuales suman 7.5 millones de latinos, eso representa el 34% del universo de este tipo de sufragantes, aunque la cifra ha ido creciendo, de 2016 a 2020, el porcentaje aumentó solamente un punto. De este grupo, según el Pew Research Center, alrededor del 53% se identifica con el Partido Demócrata, mientras el 39% con el Republicano.

Jessica Díaz es organizadora comunitaria que asiste a la Universidad Estatal de Michigan y Claudia Gómez es estudiante universitaria en Atlanta, Georgia. Ambas recién fueron elegibles para votar y consideran que la experiencia del primer voto tendrá consecuencias sobre el ciudadano y su participación.

“Hemos escuchado mucho sobre la supresión del voto… Si una persona siente que su voto no fue contado o hay muchas barreras para votar, tal vez esas personas no querrán volver”, consideró Jessica.

Mientras tanto, Norma Angulo, de Houston, Texas, y Juliana Jaramillo, quien trabaja en mercadotecnia y vive en Fort Lauderdale, Florida, son ciudadanas naturalizadas y podrán ejercer su derecho al sufragio por primera vez en EE.UU.

Todas coinciden en que el ambiente político en el país está polarizado, pero también que eso incentiva a la gente a ir a las urnas.

“Ha sido un proceso difícil tener estas conversaciones políticas sin llegar a debates, insultos, problemas, altercados, hay una división extrema. Para mí es muy difícil ver a colombianas, latinas, de otras minorías, no entiendan lo significativo que es votar por ciertos candidatos”, reconoció Juliana. “El ambiente es muy extremo. Es uno u lo otro. La gente no se entiende. No sé qué va a pasar, porque veo una división muy grande”.

Esas divisiones también han incentivado el voto, ya que hasta este domingo 93.1 millones de personas habían votado; 34 millones lo hicieron en persona y 59.1 millones por correo, según Elect Project.

“Me gustó mucho la experiencia de votar. Mi mamá y yo fuimos juntas y nos sentimos muy orgullosas de tener la gran oportunidad de poder votar, especialmente en un estado como Georgia en el cual cualquier cosa puede pasar”, expresó Claudia. A ella le motivan sus propias luchas: ayudar contra el cambio climático, pero enfatiza: “¡Sacar a Donald Trump!”.

Los temas que más les preocupan son la salud, la economía, el racismo y el cambio climático, aunque también mencionan la inmigración, ya que algunos conocidos o familiares enfrentan retos para permanecer en el país.

“[Voto] principalmente [por] el futuro de mis hijos. Pienso que por mucho tiempo el voto latino ha sido ignorado y esta vez estamos listos para… levantar nuestra voz de todo lo que nos preocupa como nunca antes se había hecho”, dijo Norma. “Se han dicho muchas mentiras y se ha fomentado el odio racial, necesitamos un gobierno que nos una no que nos divida”.

Juliana pidió la boleta por correo y el viernes pasado la depositó en uno de los buzones directo en casilla, para asegurarse que llegara a tiempo.

El cambio climático

Aunque hubo coincidencias en varios temas, uno recurrente que las entrevistadas mencionaron fue el cambio climático, un problema en cual no cree el presidente Trump, a diferencia del exvicepresidente Biden.

“Biden es el candidato que podría atender al cambio climático mejor, porque él ayudó a [Barack] Obama cuando implementó el Plan de Acción Climática (Climate Action Plan). Somos nosotros [los jovenes] los que tendremos que lidiar con más incendios forestales después de olas de calor y sequía, con huracanes alimentados por el calentamiento global, con el ártico derritiéndose, con inundaciones”, expuso Claudia.

Norma mencionó que en Houston la experiencia con el huracán Harvey es parte de las alertas sobre el riesgo de no atender el medio ambiente.

“Fue devastador. Vi por meses cómo el área cercana donde vivo estaba en ruinas y lo mucho que les costó a miles de familias recuperarse de un golpe tan duro. Huracanes como ése son ahora cada vez más comunes y es por el calentamiento global. Necesitamos un cambio”, consideró.

Juliana y Jessica también mencionaron el cambio climático, pero la primera reconoce que la política migratorias es una prioridad para ella, por motivos familiares.

“Después de estos cuatro años de Trump… eso afectó a personas que tenían procesos migratorios, incluyendo familiares. Me gustaría ver a alguien que tuviera un plan más intuitivo“, expresó Juliana. “Lo de inmigración es más personal, pero el tema que más me interesa a mí es cambio climático. Es muy difícil para ver un gobierno que niega la ciencia”.

La importancia de votar

Tanto el Pew Research Center como la organización NALEO han estimado que poco más del 50% de los votantes latinos podrían votar. Las cifras indican que eso sería entre 14 y 16 millones de los 32 millones de votantes elegibles.

Aunque se considera un grupo importante, los votantes latinos no se sienten atraídos a la elección general, por distintas razones. Algunos expertos consideran que los políticos no saben cómo acercarse a ellos, sobre todo considerando su diversidad, pero entre los latinos creen que se debe a la desconfianza de los países de donde provienen ellos o sus familias.

“Hay personas que no creen en el proceso. En algunos países de América Latina, por ejemplo, hay elecciones que realmente son para la foto, pero que en realidad están manipuladas y entonces las personas no creen que realmente vayan a hacer la diferencia… Aquí nuestro voto cuenta y es importante que lo sepan”, consideró Norma.

Claudia entiende que habrá gente que teme al contagio de COVID-19 si acude a las casillas, pero es más tajante contra quienes deciden no votar por “flojera”.

“Las personas que no van a votar porque no les da la gana… bueno, va ser culpa de estas personas cuando el gobierno, y en general el mundo, no cambie”, lamentó.