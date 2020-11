Después de su doblete, Cristiano Ronaldo espera alcanzar su nivel óptimo “en tres o cuatro partidos”

Cristiano Ronaldo dio positivo a COVID-19 el 13 de octubre pasado, pero hace unos días entregó una prueba negativa, por lo que se le permitió volver a jugar este fin de semana y dio una grata sorpresa a sus fans al marcar dos tantos en su regreso a la cancha, tras entrar como sustituto en la goleada de 4-1 a favor de su equipo.

Al termino del encuentro, “El Comandante” brindó unas declaraciones para Sky Sport, en las que dijo estar feliz por su regreso.

“Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al futbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre”, explicó a la cadena deportiva.

Sorpresivamente, el futbolista portugués agregó que su juego aún puede mejorar y que necesita un poco de tiempo para elevar su nivel tras el parón obligado.

“Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado“, acotó.

Happy to be back and help the team with two goals!🙏🏽

Well done team 👏🏽

Always Fino Alla Fine 💪🏽 pic.twitter.com/oSH19L6Dne

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2020