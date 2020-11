Aniversario de campeonato: La WWE conmemora los 30 años de trayectoria del Undertaker con un cinturón de edición especial

La WWE y los fans de la lucha libre están de festejo, porque este 2020 se cumplen 30 años del debut de uno de los representantes más importantes de la empresa: The Undertaker.

Y para conmemorarlo se lanzó a la venta un cinturón de campeonato de edición especial, con motivos alusivos a esta leyenda de la lucha libre.

La 100 piezas de colección que vieron la luz llevan la firma de Mark Callaway, nombre real del luchador, al igual que una placa que indica su autenticidad y un número de serie, además de venir en una caja metálica con forma de ataúd y forrada por dentro con terciopelo púrpura, todo por un precio de $999 dólares.

Celebrate #Undertaker30 with the new @undertaker Signature Series Title at @WWEShop!

Also available in a Deluxe version featuring genuine leather strap & urn-shaped carrying case. Get it while you still can!

👉 https://t.co/UI4200aS8r pic.twitter.com/dueqesWQyR

— WWE (@WWE) November 2, 2020