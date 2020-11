Elecciones manchadas por vandalismo: reportan daños a casas de políticos y oficinas en Pennsylvania y Texas

Horas antes de las elecciones, los vándalos continuaban haciendo de las suyas en varios estados con ataque a oficinas gubernamentales y de políticos.

En Pennsylvania -estado clave en esta elección-, y en Texas se han registrado incidentes y daños a la infraestructura.

Aunque se desconocen quiénes son los responsables, estos no discriminan basado en colores, ya que las víctimas son tantos republicanos como demócratas.

En el caso de Pennsylvania, el representante demócrata Conor Lamb compartió una imagen del exterior de su oficina en Mt. Lebanon pintada de rojo con la frase: “¡No vote!, pelee por la revolución”. El diseño de un hoz y un martillo destacan en la puerta de su oficina.

Our office is open today. A little spray paint isn’t going to keep us from being there for you. #PA17 pic.twitter.com/pb7IvljYRG

“Nuestra oficina está abierta hoy. Un poco de aerosol no va a hacer que no estemos para ti hoy”, tuiteó el político este lunes.

Durante el fin de semana, el candidato a representante republicano por el mismo estado Sean Parnell se encontró con un mensaje similar en grafiti en su casa. “Elecciones no, revolución sí”, se podía leer esta domingo en la puerta de la cochera de su vivienda.

“Mi casa fue vandalizada anoche por cobardes bajo el manto de la noche. Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Todos nosotros debemos pelear por nuestro país y lo debemos hacer AHORA. No me acobardaré. No me echaré para atrás. Yo siempre pelearé por esta nación”, indicó el aspirante mediante Twitter.

My house was vandalized last night by cowards under the cover of darkness.

This is what is at stake in this election. We all must fight for our country and we must do it NOW.

I will not cower. I will not back down. I will always fight for this nation. #VOTE pic.twitter.com/kQWg71NXr4

— Sean Parnell (@SeanParnellUSA) November 1, 2020