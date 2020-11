Joe Biden gana Nueva York

El exvicepresidente Joe Biden triunfa sin problema en Nueva York.

La entidad registró casi cuatro millones de votos por adelantado y el resto en persona, aunque en la Gran Manzana la asistencia a los centros de votación fue variada, ya que mientras en Manhattan se veían largas filas, en Queens eran menos asistentes.

El Buró de Elecciones agradeció a quienes ayudaron al proceso electoral y procesar los más de 2.3 millones de votos emitidos en persona este martes.

To our Voters, Pollworkers and Staff We Thank You!! As of 9pm a total of 2,346,302 voters have voted in-person today and the 9 days of Early Voting! pic.twitter.com/RHHkOF4HxB

— NYCBoardOfElections (@BOENYC) November 4, 2020