Marihuana y presidenciales: Nueva Jersey tardará una semana en empezar a contar los “pocos” votos de hoy en persona

Nueva Jersey es uno de los estados del país donde este año pandémico se aplicó el sistema “mail-in ballots”, es decir, a todos los residente registrados para votar se les envió la boleta electoral por correo, sin necesidad de que la solicitasen.

Más de 3,5 millones de residentes de Nueva Jersey ya han votado, dijo ayer el gobernador (D) Phil Murphy. Ese número es el 90% de la participación total en las elecciones presidenciales de 2016.

Como la gran mayoría de la población ya ha votado en ausencia, se espera que muy pocos lo hagan hoy en persona.

En base a esa realidad, contar los sufragios por correo es la prioridad y los funcionarios electorales de Nueva Jersey no procesarán las papeletas emitidas en persona hoy hasta al menos el 10 de noviembre, confirmó un funcionario estatal ayer.

Adicionalmente, la Junta de Elecciones de Nueva Jersey validará todas las boletas por correo con matasellos hasta el 3 de noviembre, dando un plazo de una semana para que lleguen.

Todos los votos emitidos en persona se compararán con las boletas enviadas por correo para evitar el fraude electoral, según las autoridades.

Tradicionalmente, cinco estados y Washington DC han permitido el sistema automático “mail-in ballots”, pero este año se agregaron más para evitar contagios. La lista de estados que permiten puede revisarse aquí.

La campaña de Donald Trump había intentado detener el programa automático de votación por correo de Nueva Jersey, afirmando que conduciría al fraude, acotó Pix11.

Además de las presidenciales, los residentes están votando sobre una enmienda constitucional para permitir la venta legal de marihuana recreativa.

La medida legalizaría la posesión y el uso de marihuana para personas mayores de 21 años, así como también el cultivo, procesamiento y venta al por menor. Si se aprueba, Nueva Jersey se convertiría en el 12do estado en legalizar la marihuana en EE.UU., destacó New York Post.

