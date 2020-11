Kanye West acepta su derrota, pero anticipa que volverá a presentarse a las elecciones en 2024

Tras una polémica campaña electoral que ha estado marcada por sus salidas de tono en Twitter y los rumores sobre su salud mental, Kanye West por fin ha aceptado este lunes por la noche lo que muchos daban por sentado desde que presentó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos: que no tenía ninguna posibilidad de ganar.

Sin embargo, el polémico rapero no parece haber renunciado a sus aspiraciones políticas, ya que hace apenas unas horas ha anunciado su intención de participar de nuevo en la carrera hacia la Casa Blanca dentro de cuatro años.

“Bueno, Kanye 2024“, ha escrito en su red social favorita junto a una foto del mapa electoral, que va marcando el resultado de las elecciones en cada estado en favor del candidato republicano Donald Trump o del demócrata Joe Biden.

Poco antes, el músico había usado esa misma plataforma para desvelar que ya había acudido a las urnas en Cody (Wyoming), sin su esposa Kim Kardashian, y explicar una vez más a sus seguidores cómo podían votarle recurriendo a la opción que permite escribir el nombre del candidato en la papeleta.

“Sigan creyendo. Kanye 2020. Gracias, Jesucristo. La primera vez votando en toda mi vida. Estamos aquí para servir. Rezamos por todos los líderes mundiales que nos sirven”, escribió junto a uno de los vídeos que subió a su cuenta.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020