Raúl de Molina se compara con Jorge Ramos y asegura que es más galán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“No soy Jorge Ramos, pero te puedo explicar”, así comenzó Raúl de Molina ‘El Gordo y la Flaca’ este miércoles hablando de las elecciones a presidente del día de ayer.

“Que suerte que no eres Jorge Ramos”, le dijo Lili Estefan, mientas de Molina siguió muy entusiasmado intentando explicar por qué aun no se conocen los resultados de las elecciones, y no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump.

Sin embargo, el Gordito no dejó pasar el chiste de su compañera y le respondió con un: “Lili, yo luzco más bonito que Jorge Ramos, me tiño el pelo, no me lo dejo blanco como él”.

Recordemos que la pareja de Chiqui Delgado está a cargo de los programas especiales dedicado a las elecciones. Acompañado de Ilia Calderón y un gran equipo reportaron en una larga noche de martes, minuto a minuto cómo iba cambiando el mapa electoral.

Pero ya lejos de las noticias y convencido de que es más lindo que Ramos, Raúl volvió a su verdadero trabajo: la farándula.