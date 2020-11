“Chicharito” Hernández explicó por qué festejó como LeBron James tras anotar después de cuatro meses

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este miércoles, “Chicharito” Hernández terminó con una mala racha de 4 partidos sin meter gol que lo tenía sumergido en un mar de críticas y cuestionamientos, por lo que en su festejo sacó toda la furia que tenía dentro y lo hizo al más puro estilo de la figura del baloncesto LeBron James.

En entrevista al final del partido, el delantero mexicano explicó el motivo de su festejo, bastante peculiar y distinto a lo que nos tiene acostumbrados:

“Con todas las proporciones guardadas, festejé así porque LeBron para mí es alguien que admiro mucho. Lo admiro porque me refleja mucha responsabilidad en cada aspecto de su vida y demuestra que puede con ella. Es algo que le estoy aprendiendo”, reveló el atacante del LA Galaxy.

“Este año ha sido negativo en todos los sentidos. No quiero hablar de nadie más que de mí. He tenido muchos factores que me han perjudicado y me han complicado el poder sacar lo mejor de mí, pero como ya lo vieron hoy, estoy tomando decisiones en mi vida con mucha responsabilidad desde el amor para poder sacar lo mejor de mí, brindarle toda esa confianza que este equipo me ha dado”, finalizó el futbolista.

La celebración del ariete estuvo inspirada en “El Silenciador”, festejo que el jugador de Los Angeles Lakers puso de moda desde el 2013, cuando aún era jugador de los Miami Heat. Consiste en hacer un movimiento con las palmas de las manos presionando hacia el piso, mientras se marcha, para después finalizar golpeando el pecho con la mano derecha. Esto a manera de silenciar las críticas, bajar el techo o apagar las luces ante la hostilidad de la afición que te grita o te cuestiona.

De hecho, varios deportistas han imitado el festejo del alero, como Usain Bolt y Odell Beckham Jr, aunque cabe recordar que “The King” fue quien lo popularizó, pero no el autor original, que fue el exjugador de la NBA Nick Van Exel en la década de los 90.