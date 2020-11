Joven latino murió al incendiarse su apartamento: NYPD declara homicidio

NYPD declaró ayer homicidio la muerte de Brandon Hernández, un joven cuyo apartamento NYCHA se incendió en septiembre en Brooklyn.

Hernández, de 21 años, estaba dentro de su apartamento del primer piso en el desarrollo de vivienda pública Wyckoff Gardens, en Warren Street, cuando el fuego estalló al mediodía del pasado 12 de septiembre, dijeron las autoridades.

Fue descubierto inconsciente y trasladado de urgencia al Brooklyn Methodist Hospital. Allí estuvo recluido más de un mes, hasta morir el 20 de octubre.

Ayer, la policía dijo que el incendio fue intencional y la muerte de Hernández se declaró un homicidio. No se han realizado arrestos ni han identificado a un sospechoso, informó Patch.com

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Brandon Hernandez was found unconscious in a fire at the Wyckoff Gardens Houses in September. He died a month later, police said. https://t.co/qqgXQuOpHW

— Brooklyn Patch (@BrooklynPatch) November 4, 2020