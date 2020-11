Sólo falta la firma: Tyson Fury ya tiene rival y fecha de regreso al cuadrilátero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, ya tiene rival y fecha para su próxima pelea.

De acuerdo con Frank Warren, uno de sus promotores, Fury se enfrentará a Agit Kabayel el próximo 5 de diciembre.

“Miramos al campeón europeo Agit Kabayel y esa es la pelea que buscamos hacer. Estamos cerca de hacer esa pelea”, explicó en entrevista con Talksport.

En caso de que, por alguna razón, no se pudiera concretar, el equipo de Gipsy King ya tiene a otro boxeador en mente, aunque éste no quiso revelarlo el promotor, sólo descarto que fuera El Bombardero de Bronce.

“Kabayel lo firmará o no lo hará, pero tenemos alguien en mente si no lo hace, tenemos un plan de respaldo, pero no será Dillian Whyte”, agregó.

‼️ Frank Warren has revealed that Agit Kabayel is the chosen opponent for Tyson Fury's next fight and has now been sent a contract. [@talkSPORT] pic.twitter.com/8fAlLbwyB6 — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 2, 2020

En días pasados, el mismo Fury confesó que quería pelear en dicha fecha en Inglaterra, pero aún no tenía rival, lo cual, según Warren está muy cerca de cerrarse y sólo esperan a firmar el contrato

“Solo me gustaría anunciar que definitivamente pelearé el 5 de diciembre en Londres. El oponente será anunciado muy, muy pronto. Estamos trabajando en algunos oponentes. Todos sabrán quién será en breve”, adelantó Tyson en redes sociales el 24 de octubre pasado.

Esto podría ser el paso previo de Fury a la pelea que tanto anhelan él y su equipo, que es contra Anthony Joshua, por la unificación de títulos y para dejar en claro de una vez quién es el mejor de la división de los pesados.

“Todo lo que nos interesa es enfrentarnos a Anthony Joshua, después de terminar su próxima pelea. Es el único Matchroom que nos interesa”, sentenció.