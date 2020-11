Tres pandilleros MS-13 acusados por homicidio y mutilación de adolescente en campo de béisbol en Nueva York

Carlos López Campos se convirtió en el tercer presunto pandillero de Mara Salvatrucha (MS-13) acusado de la muerte de un adolescente que fue encontrado mutilado y con las manos casi cortadas en un parque deportivo en Long Island (NY).

López Campos (26), residente de Owings Mills (Maryland), fue encarcelado sin derecho a fianza. Se declaró “no culpable” el 30 de octubre en el homicidio de Estiven Abrego Gómez, de 18 años, encontrado muerto el 20 de agosto de 2016 en un campo de béisbol en Greenlawn, donde vivía.

Debe regresar a la corte el 7 de diciembre. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 25 años a cadena perpetua.

“Esta víctima, como muchas otras de MS-13, fue brutalmente asesinada por una mera rivalidad percibida”, dijo el fiscal de distrito de Suffolk, Tim Sini. “Incluso después de la captura de dos de los presuntos asesinos de Abrego Gómez el año pasado, las fuerzas del orden no dejaron de investigar y recopilar inteligencia sobre la MS-13, lo que llevó a este último arresto”.

Los otros dos presuntos pandilleros de MS-13 acusados ​​el año pasado en relación con esta muerte son Elmer Gilberto Santos Contreras y Anthony Gutiérrez Meza.

Santos Contreras, un ciudadano de El Salvador, presuntamente ordenó el asesinato luego de que el adolescente apareciera en redes sociales mostrando carteles vinculados a una pandilla rival.

Santos permanece encarcelado en espera de juicio por este caso, mientras Gutiérrez Meza está bajo custodia policial en Virginia por cargos no relacionados, informó Fox News.

Long Island es una de las áreas con mayor presencia de MS-13 en Estados Unidos, donde se le atribuyen docenas de ejecuciones en los últimos años. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

