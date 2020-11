USPS reporta miles de votos no entregados en cinco estados clave

Un porcentaje significativo de las papeletas de votación enviadas por correo en varios estados clave de la batalla comicial no se entregaron a las oficinas electorales el 3 de noviembre, según datos del Servicio Postal de EE.UU. (USPS) presentados en un tribunal federal ayer.

En Filadelfia (Pensilvania), 33.7% de las boletas por correo no se llevaron a las oficinas electorales el día de las presidenciales. En Atlanta (Georgia) lo mismo ocurrió con 17,9%; en Detroit (Michigan) 21.1%; en Greensboro (Carolina del Norte) 27.1%; y en Lakeland (Wisconsin) 23.2%, según los estados de presentación.

Todos estos porcentajes sólo reflejan las boletas que llevan códigos de seguimiento específicos, que son un subconjunto del correo electoral total.

Los datos también muestran que 6.7% de las boletas por correo se recibieron el 3 de noviembre, pero no se procesaron.

En Washington DC, el juez de distrito Emmet Sullivan ordenó al Servicio Postal que proporcionara la información, en medio de reclamos por demoras en el procesamiento de las boletas electorales enviadas por correo.

Sullivan es el mismo juez que presidió el controvertido caso penal contra el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, por supuestamente mentir a agentes del FBI. Sullivan se negó a abandonar el caso a pesar de la solicitud del Departamento de Justicia de hacerlo. Un tribunal de apelaciones finalmente desestimó los cargos contra Flynn, recalcó New York Post.

En una carta que acompaña a las estadísticas, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) que representan al Servicio Postal advirtieron que “los datos poseen poco o ningún valor analítico y no deben considerarse un indicador confiable de desempeño”.

Argumentaron que la información está incompleta y que desglosarla por día distorsiona el desempeño real del servicio debido a variaciones diarias significativas.

La publicación de los datos se produce un día después de que el Servicio Postal incumpliera una fecha límite establecida por Sullivan que requería que los inspectores de la agencia rastrearan las instalaciones postales en busca de boletas por correo en estados clave.

De momento, tres de esos estados (Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte) son considerados con ligera ventaja a favor de la reelección de Donald Trump; y los otros dos (Wisconsin y Michigan) se inclinan hacia Joe Biden. Sus definiciones podrían definir los resultados nacionales.

