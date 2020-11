Adolescente apuñaló a dos hermanos latinos en Queens: uno murió

Benjamin Phillips, un joven de 17 años, fue detenido como sospechoso de un doble apuñalamiento que dejó a un adolescente hispano muerto y a su hermano herido en Queens (NYC).

Carlos Román (19) fue apuñalado varias veces en el torso al salir del establecimiento “Te Quiero Taco”, en 111th Street y Rockaway Beach Boulevard, justo antes de las 6 p.m. del miércoles, dijeron las autoridades. Fue trasladado de urgencia al Hospital Episcopal St. John, donde lo declararon muerto.

Justin Pérez, de 24 años, también fue apuñalado durante el altercado que involucró a varios jóvenes. Lo trasladaron al Jamaica Hospital Medical Center.

“Carlos iba a entrar en los Marines. Acababa de terminar la escuela secundaria”, dijo su padrastro Alex Triviño, de 44 años. “Esto que sucedió fue algo trágico”.

Según Daily News, testigos dijeron que el derramamiento de sangre fue el resultado de una “mala mirada” entre los hermanos y sus agresores. Sólo una joven ha sido detenido hasta ahora.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

