Qué grupo puede aún calificar para el cheque de estímulo y no lo sabía

El IRS pidió a todos los estudiantes universitarios autosuficientes elegibles, que no necesiten presentar una declaración de impuestos, a registrarse antes del 21 de noviembre para que pueda recibir un cheque de estímulo antes de fin de año, según informó el IRS en un comunicado.

El Día Nacional del Registro será este 10 de noviembre para recordarle a la gente, que normalmente no presentan impuestos, que pueden registrarse para un cheque de estímulo usando la herramienta del IRS, llamada Non-Filers, la cual está en español.

El IRS, particularmente, quiere recordarles a los estudiantes que se mantienen a sí mismo con pocos ingresos que pueden ser elegibles para recibir un pago de $1,200 dólares o más.

“El IRS está trabajando arduamente en todo el país para crear conciencia sobre la próxima fecha límite para registrarse para un pago. Los estudiantes universitarios, en particular, deben tener cuidado de no pasar por alto estos pagos si se mantienen a sí mismos y no pueden ser reclamados como dependientes en las declaraciones de impuestos de alguien”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

El IRS enfatizó que solo los estudiantes que se mantengan por sí mismos y que no estén obligados a presentar una declaración de impuestos deben usar la herramienta Non-Filers. Por lo tanto, los estudiantes dependientes no califican. Esto significa que cualquier estudiante que sea reclamado como dependiente por sus padres u otra persona no puede recibir un pago.

