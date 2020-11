Joe Biden y Kamala Harris hacen historia y buscan reagrupar a un país dividido

Esta ha sido una elección histórica para Estados Unidos desde distintas perspectivas: se perfilaba difícil que los demócratas vencieran la dura base electoral del presidente Donald Trump, se enfrentaron dos proyectos prácticamente opuestos, millones de personas votaron más que nunca, el voto latino fue clave para ambos candidatos y una mujer que representa las minorías será vicepresidenta.

El único “pero” que podría hallarse al triunfo de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris es que enfrentarán un país dividido, literalmente, ya que aunque lograron 74.9 millones del voto popular, un nuevo récord, el presidente Trump obtuvo 70.6 millones de sufragios, superando incluso los obtenidos por Barack Obama en 2008.

El triunfo de Biden no desvanece las diferencias que vive la nación, pero hay un mensaje de esperanza desde su campaña: “Recuperar el alma del país”. Eso incluye a cualquier persona, como el mismo adelantó en su discurso del viernes por la noche, cuando dijo que los estadounidenses son “oponentes”, pero “no son enemigos”. Afianzó ese espíritu al reconocer su triunfo.

“América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir a nuestro gran país”, expresó en un mensaje en Twitter. “El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que votaron por mí o no. Honraré la fe que han depositado en mí”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020