¿Perdono o no una infidelidad?

¡“Yo ni loca perdono una infidelidad”! Esta es la expresión de muchas, otras dicen “depende de la situación”. Y tú ¿Perdonarías una infidelidad?

Perdonar una traición es una decisión muy personal porque “la confianza se gana con mil actos, pero se rompe con tan solo uno” y recuperarla es muy difícil. Yo no perdonaría una infidelidad porque el que la hace una vez, la hace 10 veces más. Además, mi amor propio, autoestima y dignidad no me permiten aceptar en mi vida un hombre que por su egoísmo y falta de autocontrol no le permiten pensar en los demás.

Ahora si tu estas pensando perdonar a tu pareja mi mejor consejo es que no le pidas opinión a todo el mundo, cada persona piensa diferente y finalmente la que va a vivir la relación eres tú. Hay parejas que han logrado salir adelante después de una infidelidad con ayuda terapéutica y sobre todo haciendo borrón y cuenta nueva conscientemente, porque tienes que tener en cuenta que no puedes perdonar si vas a sacarle en cara a tu pareja la infidelidad por el resto de tu vida.

Si estás pasando por esto, recuerda que pagar con la misma moneda no es la solución, además porque tu pareja no sepa lo que quiere, tu no debes actuar igual. Cada persona reacciona de acuerdo con su madurez, valores y autocontrol. Es importante que recuerdes cuánto vales como ser humano, todo lo que entregaste y poner en una balanza si de corazón eso es lo que deseas en una relación porque posiblemente volverá a pasar.

Hablarlo es fácil, pero vivirlo es muy complicado, pero si sientes que tu pareja realmente está arrepentida, recuerda que si no eres capaz de comenzar desde cero, es mejor que te tomes un tiempo para pensarlo bien, de lo contrario el daño será mayor porque te llenarás de celos, rencor, resentimiento y será imposible llevar una relación en paz como la que mereces.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/