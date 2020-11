Reseña: Watch Dogs Legion, Go PRO HERO9 Black, DIRT 5 y The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Foto: Ubisoft, Go Pro, Deep Silver, Namco Bandai / Cortesía

Esta semana te hablamos de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos y gadgets para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar. En esta ocasión te presentamos: Watch Dogs Legion, Go PRO HERO9 Black, DIRT 5 y The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Watch Dogs Legion

Se trata de un juego de mundo abierto, el mejor y por mucho de la saga, en el que el nivel de detalle técnico demuestra que aún en la industria tenemos mucho qué ver.

La historia se desarrolla luego de los sucesos del primer título, y tendremos que reclutar a nuestro equipo para ir pasando cada una de las misiones.

En esta ocasión no hay un protagonista por lo que cualquier personaje puede hacer prácticamente todo, o sea que no es necesario usar uno en específico para realizar una tarea, en resumen tiene una infinita variedad de posibilidades.

Y aunque del lado que más sobresale es ese, también es en el que más flaquea, pues la historia parece no ir a ningún lado. Pero que eso no te desanime porque es un juego bastante divertido con horas y horas por pasar frente al control. Está disponible en One, Ps4 y PC.

Go PRO HERO9 Black

Es una cámara de acción con la que podrás grabar a detalle todo lo que realices, en especial si eres amante de lo extremo como bucear, la bicicleta, escalar, nadar, todo se queda grabado a detalle y con alta calidad.

Además es compatible con la app del celular con la que incluso puedes manejar el dispositivo a distancia, guardar tus aventuras, compartirlas, editarlas.

Graba videos 5K, 4K, 2,7K, 1440p y 1080p. Puedes capturar fotos nítidas de 20 MP con calidad profesional.

La nueva pantalla frontal te ofrece una vista previa en directo para facilitar el encuadre de selfies y además la puedes sumergir hasta 10 metros bajo el agua, sin perder ni un solo detalle.

Lo que está mal es la duración de la batería, a pesar de tener un repuesto, si en todo momento estás sacando fotos en cuestión de horas habrás acabado con ambas, además se calientan mucho, incluso si no estás haciendo alguna grabación.

En resumen es el gadget que todo aventurero y amante de las fotos y videos debe tener aunque deberá desembolsar mas dinero de lo que ya pagó, el cual es mucho si piensas que lo usarás solo cuando hagas este tipo de actividades.

DIRT 5

Se trata de un juego de carreras tipo arcade con una infinidad de cosas por hacer, pues esta versión cuenta con más de 70 rutas en 10 ubicaciones en todo el mundo, desde los desiertos de Arizona hasta Noruega donde podremos disfrutar de las auroras boreales.

Troy Baker y Nolan North protagonizan el modo de Carrera donde podrás elegir tu propio camino y lo mejor es que por primera vez se encuentra la posibilidad de pantalla dividida para cuatro jugadores aquí.

El modo Playgrounds te permite crear, compartir y descubrir tus propias arenas de carreras con infinitas posibilidades. Lo mejor del título viene a la hora de disfrutar el modo multijugador local o en línea. Y en el lado negativo son los tiempos de carga y que a veces es demasiado fácil, de ahí en fuera se coloca como uno de los mejores de la franquicia, disponible en One, PS4 y PC.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Es un juego de terror de supervivencia en el que no hay acción pero sí muchas decisiones qué tomar y las cuales afectan el desarrollo del título el cual está dividido en entregas.

Si estás buscando disparos o aventuras, este no es el lugar indicado, pero si de lo contrario quieres una historia envolvente, que te mantiene al borde del sillón y que por su puesto te sacará uno que otro susto, estas en el lugar correcto.

La historia gira al rededor de cinco personajes que se accidentan a la entrada de un pueblo y desde el inicio su único objetivo será tratar de escapar de las visiones del terrible pasado de la ciudad que los perseguirán a cada instante.

Así que si te gustan este tipo de juegos, es uno que no te decepcionará disponible en PS4, One y PC.

