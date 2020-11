Trudeau de Canadá, Johnson de Inglaterra y Macron de Francia felicitan a Biden.

Las felicitaciones por el virtual triunfo de Joe Biden y Kamala Harris tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, no se han hecho esperar y unas de las primeras vinieron desde Canadá, Francia y Reino Unido.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, felicitó al próximo presidente y vicepresidenta estadounidenses. Señaló que los dos países son amigos, compañeros y aliados cercanos.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020