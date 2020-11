Vuelven a arrestar a policía acusado de abuso sexual de una niña en Brooklyn

Shaun Frazier, un agente de NYPD acusado de masturbarse mientras le pedía a una niña de 10 años que lamiera su ropa interior, fue arrestado nuevamente por poner en peligro el bienestar de un menor, dijo la policía el jueves.

Frazier, de 40 años, fue arrestado ayer en Brooklyn poco después de las 12:30 p.m. Un portavoz de la policía dijo que el nuevo cargo se presentó luego de una investigación de asuntos internos, pero declinó proporcionar más información.

Había sido arrestado por primera vez en septiembre de 2019 por presuntamente agredir sexualmente a la hija de su novia. Fue puesto en libertad sin derecho a fianza y desde entonces ha sido suspendido sin paga, mientras ese caso sigue abierto, según fuentes policiales y registros judiciales.

El caso del jueves involucra diferentes acusaciones, confirmó la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. Ni Frazier ni su abogado pudieron ser contactados para hacer comentarios, informó New York Post.

Shaun Frazier, 39, was arrested around 7 a.m. and charged with acting in a manner injurious to a child following an NYPD Internal Affairs Bureau investigation.https://t.co/GF60cJ84vI

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 19, 2019