Melania Trump afirma defender la democracia y “elecciones justas” sin conceder triunfo a Trump

La primera dama Melania Trump sorprendió este domingo con un mensaje para defender la democracia estadounidense, pero en su tuit no menciona a su esposo, el presidente Donald Trump.

“Los estadounidenses merecen elecciones justas. Cada voto legal, no ilegal, debería ser contado”, afirmó siguiendo el mismo discurso de su esposo y la campaña de reelección. “Debemos proteger nuestra democracia con completa transparencia”.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020